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Происшествия9 августа 2022 14:28

Житель Архангельска семь лет издевался над падчерицей

Девушка только сейчас решилась рассказать, через что ей пришлось пройти
Есения ДОБРОНРАВОВА
Признает ли мужчина свою вину, пока не сообщается.

Признает ли мужчина свою вину, пока не сообщается.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До семи лет лишения свободы грозит 47-летнему жителю Архангельска. Как сообщили в СКР по Архангельской области и НАО, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного).

Семь лет - с января 2015-го по апрель 2022 года - мужчина издевался над несовершеннолетней падчерицей. Все происходило в квартире, когда северянин выпивал.

- Он систематически наносил девочке побои, причиняя физические и психические страдания. О произошедшем стало известно после того, как ребенок обратился за помощью в полицию, - рассказали в СУ Следственного комитета Архангельской области и НАО.

Признает ли мужчина свою вину, пока не сообщается.

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