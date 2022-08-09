Житель Архангельска семь лет издевался над падчерицей

Признает ли мужчина свою вину, пока не сообщается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До семи лет лишения свободы грозит 47-летнему жителю Архангельска. Как сообщили в СКР по Архангельской области и НАО, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного).

Семь лет - с января 2015-го по апрель 2022 года - мужчина издевался над несовершеннолетней падчерицей. Все происходило в квартире, когда северянин выпивал.

- Он систематически наносил девочке побои, причиняя физические и психические страдания. О произошедшем стало известно после того, как ребенок обратился за помощью в полицию, - рассказали в СУ Следственного комитета Архангельской области и НАО.

Признает ли мужчина свою вину, пока не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru