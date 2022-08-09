В Мурманске нет вакцины "КовиВак"

Эту информацию подтвердили в региональном минздраве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Мурманской области призывают активнее прививаться от новой коронавирусной инфекции и проходить ревакцинацию. Приглашение на последнюю получили уже 80 тысяч северян.

При этом мурманчане сообщают, что в регионе нет вакцины "КовиВак". Эту информацию подтвердили в региональном минздраве.

- Вся вакцина против COVID-19, проступающая в регион, незамедлительно распределяется среди медицинских организаций. Вакцина "КовиВак" действительно в настоящее время отсутствует. Вакцинацию можно пройти "Спутником V". Напоминаем, что первый компонент вакцины "Спутник V" является идентичным по составу вакцине "Спутник Лайт", - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

На прошлой неделе 137 северян заразились коронавирусом.

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