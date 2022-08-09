Lexus из Мурманской области попал в ДТП в Карелии

8 августа на карельском участке федеральной трассы "Кола" произошла серьезная авария. Фото: vk.com/gibddkareliya

8 августа на карельском участке федеральной трассы "Кола" произошла серьезная авария. Lexus из Мурманской области, за рулем которого был 28-летний водитель, столкнулся с Renault во время обгона. А после вылетел в кювет. За рулем второй иномарки тоже была северянка.

- В Lexus никто не пострадал. 43-летняя водитель Renault во избежание столкновения выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Freightliner. В результате ДТП травмированы водитель и 36-летний пассажир Renault, - сообщили в УГИБДД Республики Карелия.

Напомним: ищут очевидцев смертельной аварии на улице Скальной.

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