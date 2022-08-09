Почти 700 домов в Мурманске остались без горячей воды

В Мурманске продолжается сезон тазиков и бойлеров, пока на теплосети идут плановые опрессовки и другие работы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске продолжается сезон тазиков и бойлеров, пока на теплосети идут плановые опрессовки и другие работы.

По данным Мурманской ТЭЦ, с 9 по 15 августа горячей воды не будет в домах, которые обслуживает Восточная котельная (это 721 здание). Также, как сообщили в администрации Мурманска, до 15 августа продолжаются работы на котельной "Фестивальная" (15 домов).

А пока горячая вода вернулась к жителям Первомайского округа, который обслуживает котельная "Южная".

Полный список отключений ищите в нашем материале.

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