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Общество9 августа 2022 11:23

Когда машина важнее ребенка. Житель Полярного вспомнил об алиментах под нажимом судебных приставов

Житель Полярного нашел 100 тысяч на алименты ради спасения своей машины
Ника СВЕТЛОВА
После такого мужчина быстро нашел деньги, чтобы выплатить ребенку алименты.

После такого мужчина быстро нашел деньги, чтобы выплатить ребенку алименты.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Житель Полярного регулярно "забывал" о том, что у него есть ребенок и после развода ему надо выплачивать алименты. В итоге мужчина накопил долг в 100 тысяч рублей, но гасить его он не торопился. Вмешаться пришлось судебным приставам.

- Судебному приставу-исполнителю поступили сведения, что на имя должника зарегистрирован автомобиль, а в органах ГИБДД должнику было выдано водительское удостоверение. По причине неоплаты задолженности по алиментам на автотранспортное средство, принадлежащее должнику, был наложен арест, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

После такого мужчина быстро нашел деньги, чтобы выплатить ребенку алименты.

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