Когда машина важнее ребенка. Житель Полярного вспомнил об алиментах под нажимом судебных приставов

После такого мужчина быстро нашел деньги, чтобы выплатить ребенку алименты. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Житель Полярного регулярно "забывал" о том, что у него есть ребенок и после развода ему надо выплачивать алименты. В итоге мужчина накопил долг в 100 тысяч рублей, но гасить его он не торопился. Вмешаться пришлось судебным приставам.

- Судебному приставу-исполнителю поступили сведения, что на имя должника зарегистрирован автомобиль, а в органах ГИБДД должнику было выдано водительское удостоверение. По причине неоплаты задолженности по алиментам на автотранспортное средство, принадлежащее должнику, был наложен арест, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

После такого мужчина быстро нашел деньги, чтобы выплатить ребенку алименты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области появится министерство региональной безопасности. Его создадут на базе комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru