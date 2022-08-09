22-летний житель Ловозера разбил машину знакомого из мести

Молодой человек объяснил, что испортил машину из мести.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В отношении 22-летнего жителя Ловозеро возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Как сообщили в УМВД по Мурманской области, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Молодого человека задержали за то, что он разбил чужую машину.
- В полицию поступило сообщение от 37-летнего жителя села Ловозеро. Мужчина заявил, что неизвестным поврежден его Ford. По словам потерпевшего, у машины, припаркованной по улице Ручьевой, повреждена крыша, боковые двери, лобовое и задние стекла. Ущерб составил 50 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Молодой человек объяснил, что испортил машину из мести.
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