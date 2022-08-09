В ближайшие дни погоду в Мурманской области будет определять циклон из Исландии

10 августа воздух в Заполярье прогреется до +21, ожидаются небольшие дожди и умеренный юго-западный ветер. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Погода в Мурманской области пришла к определенной стабильности: в меру тепло и дождливо. До 11 августа погоду на Кольском полуострове будет определять циклон из Исландии.

- По мере его продвижения будут поступать относительно теплые и влажные воздушные массы с районов Атлантики. В этот период в нашем регионе ожидается теплая, преимущественно облачная с дождями погода, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

10 августа воздух в Заполярье прогреется до +21, ожидаются небольшие дожди и умеренный юго-западный ветер.

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