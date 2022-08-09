Помещения "Евророса" в Мурманске продают за миллиард рублей

Здание находится в районе Восточно-Объездной дороги. Фото: www.avito.ru

В 2020 году в Мурманске произошел крах империи - с рынка ушла торговая сеть "Евророс". Ее наследием остались многомиллионные долги и сотни сотрудников, которые не понимали, что им делать дальше.

Спустя два года на продажу выставлены помещения, которые принадлежали "Евроросу", общей площадью 35 тысяч квадратных метров. За них продавец хочет выручить миллиард рублей.

- Компания предлагает к покупке складской комплекс (2 этажа), административное здание 4 этажа, комплекс гаражей, эстакад с железнодорожными путями, холодильные камеры, - говорится в объявлении.

Здание находится в районе Восточно-Объездной дороги.

Ранее помещения, в которых находились сами магазины, были выкуплены другими торговыми сетями.

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