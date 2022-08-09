В Мурманске прокуратура заставила управляющую компанию отремонтировать рухнувшую лестницу в жилом доме

Компанию проверила прокуратура и подтвердила слова северяне. Фото: Андрей Трофимов

Весной 2022 года в доме №29 на улице Капитана Буркова в Мурманске рухнула лестница одного из пролетов. Местные жители обвинили в случившемся УК "Северная сова", отметив, что компания плохо исполняет свои обязанности.

Компанию проверила прокуратура и подтвердила слова северян.

- Установлены многочисленные нарушения, допущенные управляющей компанией при управлении многоквартирным домом. Факт ненадлежащего содержания лестничных маршей многоквартирного дома также нашел свое подтверждение при проведении комиссионных обследований, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Под контролем надзорного ведомства лестница была восстановлена, а в отношении гендиректора "Северной совы" составили административный протокол, суд постановил сделать руководителю предупреждение.

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