Жители Мурманской области должны банкам по ипотеке 63 миллиарда рублей

В целом жители Заполярья стали активнее обращаться в банки после затишья, вызванного повышением ключевой ставки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов в Мурманской области на 1 июля 2022 года составил 63 миллиарда рублей, об этом сообщили в Отделении Банка России по Мурманской области. За первые полгода 2022-го северяне взяли ипотеку на 9,7 миллиарда рублей, средний размер кредита составляет 3 миллиона рублей.

В целом жители Заполярья стали активнее обращаться в банки после затишья, вызванного повышением ключевой ставки.

- Объем выданных потребительских кредитов в июне вырос по сравнению с маем на 22% и составил 7,1 миллиарда рублей, - сообщил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Все кредиты, которые взяли северяне (в их число входят и потребительские, и ипотека), оцениваются в 155,7 миллиарда.

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