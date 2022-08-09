В диком табуне в Кузомени случилось неожиданное пополнение

Семья Чуниных, которая ухаживает за дикими лошадьми в Кузомени, рассказала о неожиданном пополнении табуна. Фото: vk.com/mustangipomory
Семья Чуниных, которая ухаживает за дикими лошадьми в Кузомени, рассказала о неожиданном пополнении табуна.
- Вот так сюрприз: к нам в деревню пришла милая лошадь. Она необычная, ведет себя по-другому. Я всегда знала, что природа все предусмотрела, она сама себя регулирует. Теперь забот прибавится. Зима ожидается очень интересной, хватило бы корма, - написала в группе "Дикие лошади Кольского п-ова" (6+) Наталья Чунина.
Северяне подметили, что новый гость - жеребец. Напомним: сейчас в табуне только одна взрослая кобыла, которая недавно ожеребилась.
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