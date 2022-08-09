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Общество9 августа 2022 9:26

Родителям девочек надо посочувствовать. Мурманскстат подсчитал, сколько стоит собрать в школу ребенка

В Мурманской области сборы ребенка в школу оценили почти в 34 тысячи рублей
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Для родителей наступило непростое время - надо собирать детей в школу.

Для родителей наступило непростое время - надо собирать детей в школу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для родителей наступило непростое время - надо собирать детей в школу. Хлопот много: не забыть купить все нужное, определиться со школьной формой, а еще - найти деньги. Ведь учеба - дело затратное. Насколько - посчитал Мурманскстат.

На самый простой набор для школьников, включающий в себя канцелярию, рюкзак, учебники, надо потратить 5957 рублей.

Чтобы одеть в школу мальчика, придется накопить порядка 20370 рублей, а вот сборы девочки будут затратнее и составят 27293 рубля.

Напомним: в Мурманской области идет прием заявлений на предоставление пособия для первоклассника. Многодетным семьям выплата предоставляется независимо от уровня дохода.

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