Родителям девочек надо посочувствовать. Мурманскстат подсчитал, сколько стоит собрать в школу ребенка

Для родителей наступило непростое время - надо собирать детей в школу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для родителей наступило непростое время - надо собирать детей в школу. Хлопот много: не забыть купить все нужное, определиться со школьной формой, а еще - найти деньги. Ведь учеба - дело затратное. Насколько - посчитал Мурманскстат.

На самый простой набор для школьников, включающий в себя канцелярию, рюкзак, учебники, надо потратить 5957 рублей.

Чтобы одеть в школу мальчика, придется накопить порядка 20370 рублей, а вот сборы девочки будут затратнее и составят 27293 рубля.

Напомним: в Мурманской области идет прием заявлений на предоставление пособия для первоклассника. Многодетным семьям выплата предоставляется независимо от уровня дохода.

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