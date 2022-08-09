В Мурманской области количество убийств выросло почти в 2 раза

Подростки стали реже нарушать закон. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Мурманской области опубликовала анализ ситуации с преступностью в регионе с января 2022 года. Какие-то показатели ухудшились, а другие стали лучше.

Всего с начала года в Заполярье совершили 6 819 преступлений, это на 0,5% меньше, чем в 2021-м. Однако число убийств выросло почти в 2 раза с 15 до 29. Также северяне стали чаще становиться жертвами мошенников, больше в регионе стало коррупции и нарушений экономической направленности. А вот связанных с наркотиками преступлений стало меньше.

- Раскрываемость сократилась на 4,8% (с 59,4% до 54,6%). Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений сократилась на 3,4% и составила 46,7% (50,1%). Более половины преступлений (2 272) совершены лицами, ранее совершавшими преступления, а почти каждое четвертое (768) - в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Подростки стали реже нарушать закон.

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