Выжили, но пострадали. В Апатитах брат и сестра прыгали из окон, чтобы спастись от пожара

К 10 утра пожар удалось полностью ликвидировать. Фото: vk.com/murman01

Около 8 утра 9 августа на улице Дзержинского в Апатитах случился пожар в доме №20 - загорелась двухкомнатная квартира на третьем этаже.

- До прибытия дежурных караулов из окна квартиры выпрыгнули молодой человек и девочка (его сестра. - Ред.). Молодой человек пострадал, передан бригаде скорой медпомощи, госпитализирован. Девочку поймал на руки прохожий, ребенок не пострадал, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

К 10 утра пожар удалось полностью ликвидировать. Квартира основательно пострадала - испорчены вещи, мебель и само помещение на площади в 20 квадратных метров. Также закопчены стены и потолки квартиры, лестничные проемы на 4 и 5 этажах.

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