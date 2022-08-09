О туризме в Заполярье рассказали в Москве

Делегация Мурманской области приняла участие в российском туристическом форуме-выставке «Путешествуй!», который состоялся 4 - 7 августа в Москве на ВДНХ.

- Мы видим возрастающий интерес у жителей России к арктическим путешествиям, а также заинтересованность бизнеса в сфере индустрии туризма и гостеприимства в реализации совместных проектов на территории Мурманской области. Стенд нашего региона стал самым посещаемым в павильоне № 55 на ВДНХ, – отметил заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев.

Целью форума-выставки в 2022 году стало продвижение современных форматов путешествии по России, ориентированных на индивидуальных туристов, самостоятельно программирующих свои опыт и впечатления.

На одной площадке были представлены безграничные возможности российских регионов - от известных маршрутов для путешествий до необычных форматов, набирающих популярность: глэмпинг, автотуризм, гастрономические туры и экопоходы, образовательный и медицинский туризм и многое другое. Гости мероприятия смогли посетить мастер-классы, выступления известных тревел-блогеров, выставку туристических маршрутов и курортов в России и за рубежом.

Мурманскую область представили на мероприятии региональные туроператоры, средства размещения, объекты питания, комитет по туризму, Туристский информационный центр и Центр кластерного развития Мурманской области.

На полях мероприятия состоялась презентация туристического потенциала Кольского Заполярья «Открой для себя Мурманскую область», которую провел региональный Туристский информационный центр совместно с туроператорами региона. По итогам презентации состоялся розыгрыш более 10 подарочных сертификатов на путешествия по Кольскому полуострову и проживание в лучших отелях Мурманской области.

Кроме того, регион был представлен в двух тематических сессиях: «Мобильные формы организации туристических услуг и мобильные гастрофестивали – тренд десятилетия» и «Уникальный отдых, не выезжая из страны». Также состоялась презентация арктической кухни «Мобильная арктическая кухня как формат развития туристической инфраструктуры. Арктический ланч-бокс «Для охотников за северным сиянием».

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