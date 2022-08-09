Рядом с Дальними Зеленцами погиб дайвер из Санкт-Петербурга

Сейчас по факту смерти петербуржца проводится процессуальная проверка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области погиб 60-летний турист из Санкт-Петербурга. Он приехал ради самостоятельных погружений и занимался дайвингом в Дальних Зеленцах. Как сообщает СКР по Мурманской области, 5 августа его тело нашли в бухте Прибойной.

- Погибшего обнаружили в ходе поисковых мероприятий на глубине 8 метров водолазы аварийно-спасательной службы Управления по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области. По предварительным данным причиной смерти мужчины явилось утопление, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Сейчас по факту смерти петербуржца проводится процессуальная проверка.

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