Как взять выходной 1 сентября - советы специалистов

Родители могут получить выходной, чтобы отвести детей на линейку Первого сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждое Первое сентября миллионы родителей гадают, как сделать этот день выходным, чтобы сходить на линейку к ребенку. Специалисты рассказали о таких возможностях.

Проще всего донорам, которые за сдачу крови получают дополнительный день отпуска и выходной, который могут использовать в любой день. В других случаях надо теснее общаться с руководством.

- День знаний по закону не является нерабочим праздничным днем, однако это не мешает вашему работодателю пойти навстречу и предоставить родителям дополнительный выходной. Такую гарантию сегодня предусматривают многие работодатели. Она может быть установлена вашим трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или другими внутренними документами. Спросите у работодателя, есть ли в вашей организации такая гарантия, и, если есть, уточните, как ею воспользоваться. Обычно достаточно подать заявление и подтвердить, что у вас есть ребенок школьного возраста или ребенок, который идет в первый класс, - рассказала руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Также на 1 сентября можно взять отпуск за свой счет или оплачиваемый, вспомнить, что у вас есть отгул за работу сверхурочно или в выходной день.

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