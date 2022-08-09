Результату можно позавидовать. Андрей Малахов приехал в Мурманскую область ради "тихой охоты"

Андрей Малахов собирает в Мурманской области грибы. Фото: t.me/and_malakhov

Андрей Малахов часто приезжает в родные Апатиты. Этим летом он снова навестил малую родину и занялся занятием, которое сейчас объединяет тысячи северян - "тихой охотой".

В своем Telegram-канале Андрей Малахов поделился фотографиями своего урожая. Судя по ним, телеведущему можно только позавидовать: ему встретились и подберезовики, и белые грибы.

- Утренний урожай! Кто рано встает, тот собирает корзину грибов, - подписал снимки Малахов.

Урожай телеведущего оказался богатым. Фото: t.me/and_malakhov

В Апатитах благодаря телеведущему появились три новые автобусные остановки.

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