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Общество8 августа 2022 14:41

Доехавшая до Владивостока "копейка" из Мурманска вернулась домой

Машина проехала почти 24 тысячи километров
Есения ДОБРОНРАВОВА
Путь был нелегким, машина не раз ломалась. Фото: vk.com/stepan_gartman

Путь был нелегким, машина не раз ломалась. Фото: vk.com/stepan_gartman

Этим летом мурманчане Степан Романчев и Константин Иотко совершили сложное путешествие: на "ВАЗ-2101" друзья доехали до Владивостока. В одну сторону "копейка" преодолела 12 тысяч километров.

Путь был нелегким, машина не раз ломалась. Но, несмотря на все трудности, северяне на днях вернулись домой.

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