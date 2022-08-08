Доехавшая до Владивостока "копейка" из Мурманска вернулась домой

Путь был нелегким, машина не раз ломалась. Фото: vk.com/stepan_gartman

Этим летом мурманчане Степан Романчев и Константин Иотко совершили сложное путешествие: на "ВАЗ-2101" друзья доехали до Владивостока. В одну сторону "копейка" преодолела 12 тысяч километров.

Путь был нелегким, машина не раз ломалась. Но, несмотря на все трудности, северяне на днях вернулись домой.

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