Два жителя Мурманской области заразились болезнью Лайма из-за укусов клещей

Два северянина из-за клещей заразились болезнью Лайма и прошли амбулаторное лечение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшую неделю от укусов клещей пострадали два жителя Мурманской области. Об этом свидетельствуют данные мониторинга регионального управления Роспотребнадзора.

- Всего с марта 2022 года зарегистрировано 29 обращений. Все случаи привозные: укусы клещами произошли в момент пребывания на территориях республик Карелии, Крыма, Чувашии, Краснодарского и Пермского краев, Брянской, Вологодской, Московской, Тамбовской, Тверской, Свердловской областей, - уточнили в Роспотребнадзоре Мурманской области.

Два северянина из-за клещей заразились болезнью Лайма и прошли амбулаторное лечение.

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