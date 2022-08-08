Поиски пропавшего вблизи озера Ориярви рыбака завершились

1 августа вблизи озера Ориярви пропал 42-летний Виталий Петров.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
1 августа вблизи озера Ориярви пропал 42-летний Виталий Петров.
На поиски рыбака на минувших выходных выезжали волонтеры. К счастью, мужчину удалось обнаружить живым.
Напомним: на прошлой неделе в Мурманской области завершили поиски пропавшего рыбака. Тело Андрея Ермушина нашли в озере Нижний Тикой.
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