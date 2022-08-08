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Общество8 августа 2022 12:24

Жительница Североморска восстановилась на работе после незаконного увольнения

В ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам
Ника СВЕТЛОВА
Если бы начальник не исполнил постановление суда, то ему бы грозила уголовная ответственность.

Если бы начальник не исполнил постановление суда, то ему бы грозила уголовная ответственность.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Североморска смогла вернуться на работу, с которой ее незаконно уволили. Но для этого в ситуацию вмешались суд и приставы.

- В соответствии с законодательством об исполнительном производстве требование по указанному исполнительному документу подлежало немедленному исполнению. Судебный пристав незамедлительно уведомил о возбуждении исполнительного производства руководителя организации-должника и вручил требование о восстановлении работника на работе, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Если бы начальник не исполнил постановление суда, то ему бы грозила уголовная ответственность.

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