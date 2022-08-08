Жительница Североморска восстановилась на работе после незаконного увольнения

Если бы начальник не исполнил постановление суда, то ему бы грозила уголовная ответственность. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Североморска смогла вернуться на работу, с которой ее незаконно уволили. Но для этого в ситуацию вмешались суд и приставы.

- В соответствии с законодательством об исполнительном производстве требование по указанному исполнительному документу подлежало немедленному исполнению. Судебный пристав незамедлительно уведомил о возбуждении исполнительного производства руководителя организации-должника и вручил требование о восстановлении работника на работе, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Если бы начальник не исполнил постановление суда, то ему бы грозила уголовная ответственность.

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