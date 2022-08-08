Лето напомнит о себе во вторник. Жители Мурманска еще успеют погреться

После дождливых выходных в Мурманской области наступила погода посуше. Фото: Антон ЗАБИРОВ

После дождливых выходных в Мурманской области наступила погода посуше. Во вторник, 9 августа, лето напомнит о себе.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днем +17+22°, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

Напомним: в Заполярье началась фенологическая осень, которую еще называют первоосенью.

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