Жительница Апатитов отдала мошенникам деньги вместе с постельным бельем

Сразу четверо жителей Апатитов пострадали от рук мошенников, в общей сложности северяне отдали миллион рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сразу четверо жителей Апатитов пострадали от рук мошенников, в общей сложности северяне отдали миллион рублей.

Так, 82-летняя апатитчанка поверила звонку, что ее дочь стала виновницей аварии.

- Мужчина сообщил, что для решения вопроса необходимо заплатить деньги. Женщина, поверив, сказала, что у нее есть 760 тысяч рублей. Затем мошенник попросил спрятать деньги в пакет с постельным бельем и передать его курьеру, который приедет в ближайшее время, что и сделала апатитчанка. После передачи денежных средств пенсионерка позвонила дочери и поняв, что стала жертвой мошенников, обратилась с заявлением в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Такие же звонки поступили еще двум жительницам города, 70 и 82 лет. А вот 72-летнего северянина обманули по другой схеме, но тоже не новой: ему сказали, что кто-то пытается украсть деньги с его банковского счета и ему надо их срочно перевести на безопасный счет.

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