Водителю-наркоману из Мурманска грозит до семи лет лишения свободы за ДТП с тяжелыми последствиями

Северянину грозит до семи лет лишения свободы. Фото: Скриншот видео

В конце 2020 года в Мурманске произошло серьезное ДТП. Водитель Mazda ехал со стороны Карла Маркса в сторону улицы Академика Книповича, во время поворота на перекрестке улиц Полярные Зори и Книповича столкнулся с Hyundai.

Водителя второй иномарки госпитализировали с серьезными травмами, а в отношении 48-летнего виновника аварии возбудили уголовное дело по п. «а» частью 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

- Установлено, что обвиняемый в момент дорожно-транспортного происшествия находился в состоянии наркотического опьянения. Свою вину в ДТП он признал, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Северянину грозит до семи лет лишения свободы.

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