Без накачанных губ и наращенных ресниц. В Кировске ищут девушек с натуральной красотой

В Мурманской области снова ищут северян, которые хотят стать частью массовки фильма, нал которым начнется работа в середине сентября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области снова ищут северян, которые хотят стать частью массовки фильма, над которым начнется работа в середине сентября.

- Требуются следующие персонажи: дети 6-7 лет, мальчишки-футболисты (из секции, хорошо умеющие играть в футбол), с ними тренер, женщины и мужчины разного возраста - от 18 до 70 лет. Съемки достойно оплачиваются. Требуются обычные люди, девушки без наращенных ресниц, сделанных губ и прочих вмешательств в натуральную красоту, - сообщает паблик "Твой Кировск" (12+).

Подробности о кастинге можно узнать здесь.

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