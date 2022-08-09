80 тысяч жителей Мурманской области получили приглашение на ревакцинацию от COVID-19

Северян ждут на ревакцинацию. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области, как и во многих регионах РФ, снижается уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции. На фоне прогнозируемой новой волны COVID-19 северян зовут активнее прививаться или обновлять свою защиту от болезни.

- Более 80 тысяч жителей Мурманской области уже получили смс-приглашения на вакцинацию и повторную прививку от COVID-19. Их направляют страховые компании "АльфаСтрахование-ОМС" и "СОГАЗ-Мед", - сообщили в оперативном штабе Мурманской области.

Приглашения приходят в мессенджеры, например, в Viber, WhatsApp, а также по СМС и электронной почте, помимо этого действует автообзвон.

Напомним: вернувшиеся из-за границы жители Мурманской области должны сдать ПЦР-тест.

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