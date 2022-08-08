В Мурманской области до 12 раз увеличили выплату за высокие спортивные достижения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил, что размер единовременных выплат за высокие спортивные достижения увеличен в 10-12 раз. Причем как для спортсменов, так и для их тренеров.

- Спортсмены могут получить до 4 миллионов рублей, а тренеры - до 3,5 миллиона рублей. В этом году выделили в общей сложности 52 миллиона рублей. Желаю вам постоянно расти профессионально и прославлять на весь мир нашу Мурманскую область, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: в регионе вводится единовременная выплата для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

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