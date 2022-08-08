На мосту в Архангельске заметили девушку с окровавленными руками

Сейчас ей занимается полиция.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Около 9 утра 7 августа сотрудники Центральной спасательной станции срочно выехали к Кузнечевскому мосту через Северную Двину в Архангельске.
- Поступило сообщение, что за ограждениями стоит женщина, руки в крови, намерения непонятны, - уточнили спасатели.
Когда они прибыли на место, то девушка уже оказалась в воде и смогла самостоятельно добраться до берега. Сейчас ей занимается полиция.
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