На мосту в Архангельске заметили девушку с окровавленными руками

Сейчас ей занимается полиция. Фото: Мария ЛЕНЦ

Около 9 утра 7 августа сотрудники Центральной спасательной станции срочно выехали к Кузнечевскому мосту через Северную Двину в Архангельске.

- Поступило сообщение, что за ограждениями стоит женщина, руки в крови, намерения непонятны, - уточнили спасатели.

Когда они прибыли на место, то девушка уже оказалась в воде и смогла самостоятельно добраться до берега. Сейчас ей занимается полиция.

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