Сначала нашли кости, потом убийцу. В Ловозере раскрыли убийство четырехлетней давности

Свою вину убийца признал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

23-летнего жителя Ловозера приговорили к 11 годам исправительной колонии строгого режима за убийство, которое он совершил 12 июля 2018 года.

В тот день молодой человек поссорился со знакомым рядом с улицей Спортивной. Кухонным ножом северянин 35 раз ударил соперника, тот умер на месте. Труп убийца оставил в овраге, но потом посчитал, что там его легко найдут, поэтому через сутки вернулся на место преступления и перепрятал тело в канаву, прикрыв его ветками. Нож в крови парень выкинул в реку Вирму. Свое преступление ловозерцу удавалось скрывать три года.

- 8 августа 2021 года в канаве близ автодороги Ловозеро – Оленегорск в Ловозерском районе местным жителем обнаружены костные останки человека. Прибывшим на место происшествия следователем также обнаружены предметы одежды. Проведенной судебно-медицинской экспертизой установлен криминальный характер смерти человека. Благодаря совместной работе с сотрудниками полиции причастное к совершению преступления лицо установлено, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Свою вину убийца признал.

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