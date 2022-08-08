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Общество8 августа 2022 6:58

16 августа в Мурманской области откроется крабовое сафари

Ловлю по путевкам организуют на пяти участках
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Любительский лов камчатского краба в Мурманской области откроется на пяти участках.

Любительский лов камчатского краба в Мурманской области откроется на пяти участках.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2021 году в Мурманской области впервые организовали ловлю камчатского краба по любительским путевкам. Успешную практику запустят и в 2022-м.

Крабовое сафари начнется 16 августа и продлится до 31 декабря.

- Мы прорабатываем вопрос о расширении временных рамок с учетом полученного опыта, - сообщила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

Любительский лов краба организуют на пяти участках.

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