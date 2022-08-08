Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников из Мурманской области будут получать до 200 тысяч рублей единовременно

Школьников из Мурманской области будут поощрять за успехи на Всероссийской олимпиаде. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Мурманской области вводится новая мера поддержки учащихся. Так, победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников будут получать единовременную выплату в 200 и 150 тысяч рублей соответственно.

Педагоги-наставники отличившихся учеников будут получать 150 тысяч рублей.

- Выплаты получат также победители и призеры в 2021 и 2022 учебных годах, таких в Мурманской области трое. Такая мера поддержки простимулирует ребят прилежно учиться и не бояться проявлять себя в престижном конкурсе, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в регионе откроются инженерные судостроительные классы.

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