Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников из Мурманской области будут получать до 200 тысяч рублей единовременно

Школьников из Мурманской области будут поощрять за успехи на Всероссийской олимпиаде.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
В Мурманской области вводится новая мера поддержки учащихся. Так, победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников будут получать единовременную выплату в 200 и 150 тысяч рублей соответственно.
Педагоги-наставники отличившихся учеников будут получать 150 тысяч рублей.
- Выплаты получат также победители и призеры в 2021 и 2022 учебных годах, таких в Мурманской области трое. Такая мера поддержки простимулирует ребят прилежно учиться и не бояться проявлять себя в престижном конкурсе, - отметил губернатор Андрей Чибис.
Напомним: в регионе откроются инженерные судостроительные классы.
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