Чибис: Важно, чтобы семьи участников СВО из Мурманской области ни в чем не нуждались

Андрей Чибис поручил поддержать семьи участников СВО. Фото: правительство Мурманской области

На минувшей неделе делегация из Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом посетила ДНР. Напомним: северяне даже попали под обстрел.

По итогам поездки глава региона дал поручение.

- Убедительно прошу: важно не только оказать поддержку участникам специальной операции, но и чтобы их семьи ни в чем не нуждались. Я знаю, что эта работа налажена, но давайте еще раз посмотрим, что важно и нужно сделать, - отметил Андрей Чибис.

По его словам, многие северяне - участники СВО находятся на боевом посту с февраля.

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