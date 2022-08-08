Федор Конюхов прервал полет на мотопараплане к Северному полюсу

Мотопараплан успел пролететь 169 километров. Фото: konyukhov.ru

В начале августа известный путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин отправились к Северному полюсу. Впервые в истории они хотят преодолеть арктический путь на мотопараплане.

До точки отправления путешественников доставил ледокол "50 лет Победы", оттуда началось воздушное испытание, которое, однако, пришлось прервать в районе 87 градуса северной широты. На тот момент мотопараплан преодолел 169 километров.

- Достоверно узнать, что послужило причиной посадки и что случилось с паралетом, не представилось возможным. Московская экспедиционная команда получила короткое сообщение по каналу спутниковой связи Iridium, что все живы и здоровы, но продолжить перелет невозможно по техническим причинам, - сообщается на сайте Федора Конюхова.

Участников экспедиции подобрал ледокол, который на данный момент уже достиг Северного полюса.

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