Госавтоинспекторы ищут очевидцев смертельной аварии на улице Скальной в Мурманске

ДТП произошло на улице Скальной. Фото: скриншот видео/vk.com/murmansk_dtp

11 апреля в Мурманске произошла смертельная авария с участием пяти машин. ДТП случилось в 8.35 у дома №16 на улице Скальной.

- Произошло столкновение Lada Largus с Hyundai Creta, далее с Lada Priora и с последующим наездом Lada Largus на стоящие за пределами проезжей части автомобили «ВАЗ-2107», Skoda Yeti и Hyundai Creta, - рассказали в УГИБДД по Мурманской области.

Водителя Lada Largus не смогли спасти, он умер на месте. По предварительной версии, мужчине стало плохо за рулем. Очевидцев ДТП просят обратиться в Госавтоинспекцию по телефону: 8 (8152) 40-62-96, 8996-561-10-49.

Напомним: сотрудники ГИБДД ищут очевидцев прошлогодней аварии на автоподъезде к Североморску. Столкнулись Opel Astra и Kia Sorento.

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