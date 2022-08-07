Андрей Чибис пригласил мальчика Алешу из Белгородской области в Мурманск

Делегация из Мурманской области во главе с Андреем Чибисом работает в ДНР. Фото: правительство Мурманской области

В эти дни губернатора Мурманской области Андрей Чибис работает в ДНР. Глава региона уже навестил бойцов из Заполярья, которые участвуют в спецоперации, встретился с руководством ДНР и ЛНР.

Также Андрей Чибис нашел время, чтобы заехать в гости в село Белгородской области, где живет мальчик Алеша. Он прославился тем, что выходит встречать российских военнослужащих, уезжающих на Украину.

Алешу с семьей пригласили в Заполярье. Фото: правительство Мурманской области

- Пригласил Алешу, который в Белгородской области провожает бойцов, приехать к нам со своей семьей в Заполярье. Ждем в гости. Может, и северное сияние повезет увидеть, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: делегация из Мурманской области попала под обстрел в Донецке.

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