В Кольском районе вертолетом эвакуировали обездвиженного рыбака

Для спасения мужчины вылетел вертолет санавиации. Фото: МЧС по Мурманской области
7 августа в Кольском районе Мурманской области спасали 60-летнего мужчину, который уехал на рыбалку
- По «Системе – 112» поступила информация, что в избушке в районе ручья Няаннамйоки и озера Уклуоббал на 169 километре автодороги Кола – Верхнетуломский – КПП «Лотта» находится обездвиженный мужчина, самостоятельно он передвигаться не может, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Для его спасения вылетел вертолет МИ-8 санавиации с врачом из регионального центра медицины катастроф.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru