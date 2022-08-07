В Кольском районе вертолетом эвакуировали обездвиженного рыбака

Для спасения мужчины вылетел вертолет санавиации. Фото: МЧС по Мурманской области

7 августа в Кольском районе Мурманской области спасали 60-летнего мужчину, который уехал на рыбалку

- По «Системе – 112» поступила информация, что в избушке в районе ручья Няаннамйоки и озера Уклуоббал на 169 километре автодороги Кола – Верхнетуломский – КПП «Лотта» находится обездвиженный мужчина, самостоятельно он передвигаться не может, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Для его спасения вылетел вертолет МИ-8 санавиации с врачом из регионального центра медицины катастроф.

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