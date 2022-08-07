Упрямо не вписывался в поворот. ДТП с автобусом из-за пьяного водителя в Апатитах попало на камеру видеонаблюдения

Во время аварии в салоне автобуса не было пассажиров. Фото: vk.com/passapatity

6 августа в Апатитах на улице Сидоренко произошло ДТП с рейсовым автобусом. Его водитель не справился с управлением и выехал на пешеходную зону. По предварительной информации, виновник аварии был нетрезв.

Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. По записи видно, что водитель несколько раз не вписался в поворот, его опасные маневры могли повредить пешеходам.

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