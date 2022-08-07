В Мурманске во время ливня в коробке выкинули котят

Котят нашли в коробке на улице Коминтерна. Фото: vk.com/murmandogs

6 августа погода в Мурманске была такой, про которую говорят, что хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Но в разгул ненастья на улице Коминтерна обнаружили коробку с котятами, которую выкинули неизвестные.

Как сообщили в фонде поддержки бездомных животных "Ищу Человека", сейчас для малышей нашли передержку, а потом для них будут искать новые семьи.

Напомним: в Апатитах неизвестные покалечили бездомную собаку. Животному нанесли колотые раны в районе холки и головы.

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