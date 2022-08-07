В центре Мурманска на перекрестке Ленина - Книповича не работают светофоры

Светофоры сломались на одном из самых оживленных участков в Мурманске. Фото: Вячеслав Городецкий/ "Арктический обозреватель"

7 августа в центре Мурманска на одном из самых оживленных участков перестали работать светофоры. Секции не горят на пересечении проспекта Ленина с улицей Полярные Зори.

Пешеходы и водители не понимают, как им двигаться - на перекрестке нет регулировщика.

Причина поломки светофоров устанавливается.

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