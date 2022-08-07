В Финляндии ищут способ ограничить выдачу виз жителям Мурманской области

Правила оформления виз для россиян хотят изменить. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

С 1 июля в визовых центрах Финляндии открылся прием заявлений от жителей России на выдачу виз, а наша страна отменила ковидные ограничения. За два ковидных года россияне так соскучились по стране Суоми, что количество заявлений на право въезда оказалось внушительным.

Однако сейчас в Финляндии думают, как ограничить число наших соотечественников, которые хотят приехать в качестве туристов. Такое решение, как отмечают в МИД страны, продиктовано спецоперацией.

- У Финляндии есть способы ограничить выдачу туристических виз гражданам России. Цель состоит в том, чтобы повлиять на принятие решений по визовой политике. Правительство ищет способы ограничить выдачу туристических виз россиянам. Самый быстрый способ снизить количество туристов, прибывающих в Финляндию из России, - это повлиять на категории виз и сроки их оформления, - сообщил глава МИД страны Пекка Хаависто.

Ранее ряд стран требовал полный запрет оформления виз для россиян, которые хотят приехать в страны Евросоюза. На данный момент изменений для жителей Мурманской области нет.

Напомним: с 1 июля в Мурманске закрыто Генконсульство Норвегии.

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