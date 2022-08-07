На Северной Двине пьяный мужчина выпал из лодки

Лодку с выжившим рыбаком спасатели отбуксировали к берегу. Фото: vk.com/cgzao

На Северной Двине идут поисковые работы, к которым хотят привлечь водолазов. Здесь в ночь с 6 на 7 августа из лодки выпал пьяный мужчина. Все случилось в фарватере у улицы Кедровой.

В лодке также находился знакомый пропавшего, который не смог спасти приятеля.

- Спасатели выехали незамедлительно после поступления сигнала по системе "112", зафиксировали место происшествия и отбуксировали лодку с заявителем на берег. Решается вопрос о проведении на месте происшествия водолазных работ, - сообщили в Центре гражданской защиты Архангельской области.

Напомним: в Архангельской области с начала лета утонуло более 20 человек.

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