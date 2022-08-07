На Северной Двине пьяный мужчина выпал из лодки

Лодку с выжившим рыбаком спасатели отбуксировали к берегу. Фото: vk.com/cgzao
На Северной Двине идут поисковые работы, к которым хотят привлечь водолазов. Здесь в ночь с 6 на 7 августа из лодки выпал пьяный мужчина. Все случилось в фарватере у улицы Кедровой.
В лодке также находился знакомый пропавшего, который не смог спасти приятеля.
- Спасатели выехали незамедлительно после поступления сигнала по системе "112", зафиксировали место происшествия и отбуксировали лодку с заявителем на берег. Решается вопрос о проведении на месте происшествия водолазных работ, - сообщили в Центре гражданской защиты Архангельской области.
Напомним: в Архангельской области с начала лета утонуло более 20 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru