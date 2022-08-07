В Росляково лестница превратилась в водопад и бурную реку

На улице Приморской в Росляково - потоп. Фото: vk.com/roslyakovo1

В субботу, 6 августа, Мурманск накрыло сильным дождем. Ливневая канализация в городе не везде справилась с таким объемом воды.

В паблике в "ВКонтакте" "Росляково | Общение, новости, реклама" (16+) жители микрорайона обсуждают лестницу, которая превратилась в водопад, а стекающая с нее вода похожа на бурную реку.

Также жильцы домов на Приморской улице жалуются, что вода попадает к ним в подвалы, которые уже затоплены. Но реакции со стороны коммунальных служб нет.

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