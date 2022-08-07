Показатель первоосени - березы. Фото: Алексей ФОКИН

На календаре идет последний летний месяц, но ученые сообщают, что в Мурманской области началась фенологическая осень, которую еще называют первоосенью.

- В среднем за 21 год регистраций фенологическая осень наступает 6 августа, и начинается она с появления первых желтых флагов на березах. Бывает, что эти самые флаги появляются раньше или позже. Так, например, в 2012 и 2013 годах их заметили уже 20 июля, а в 1995 году только 17 августа, - сообщили в заповеднике «Пасвик».

Фенологическая осень – это появление новых грибов, в том числе мухоморов и белых груздей, а также похолодание – среднесуточная температура воздуха уже обещает быть не выше +10, однако специалисты обещают такой температурный сюрприз только к концу августа.

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