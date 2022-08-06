Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев прошлогодней аварии на автоподъезде к Североморску

В аварии одному из пассажиров был причинен тяжкий вред здоровью. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев ДТП, которое произошло 6 ноября 2021 года в районе Североморска.

- Около 14.40 в районе 10 километра федеральной автодороги «Подъезд к г. Североморск» на территории Октябрьского административного округа Мурманска столкнулись Opel Astra и Kia Sorento. В аварии одному из пассажиров причинен тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Свидетелей происшествия, а также тех, кто располагает какой-либо информацией о нем, просят позвонить по телефонам: 8 (815-2) 40-62-96; 8-996-561-10-49.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru