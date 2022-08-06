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Происшествия6 августа 2022 12:45

В Мурманске столкнулись Mazda и Renault, пострадали два человека

Авария произошла на перекрестке улицы Книповича с улицей Полярные Зори
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: vk.com/murmanskgroup

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске 6 августа произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась на перекрестке улицы Книповича с улицей Полярные Зори.

- По предварительной информации, в 12.15 произошло столкновение автомобилей Mazda и Renault. Пострадали два пассажира первой иномарки, которых доставили в медицинское учреждение для оказания помощи, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

На месте ДТП работает экипаж ДПС. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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