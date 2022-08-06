Губернатор Андрей Чибис встретился с бойцами из Мурманской области на границе России

Ранее глава региона прибыл в ДНР, чтобы обсудить участие Мурманской области в восстановлении мирной жизни на Донбассе. Фото: t.me/andrey_chibis

Губернатор Андрей Чибис встретился и пообщался с бойцами из Заполярья на границе России.

- Что хочу сказать: наши военнослужащие - герои все как один. Каждый из них выполняет свой долг настолько искренне и с такой самоотдачей…преклоняюсь перед ними. Они совершенно точно знают, ради чего выполняют все задачи спецоперации, восстанавливают технику в лесах и грязи, запускают ракеты и не оставляют врагу никаких шансов подойти ближе. Они делают это за свои семьи. За свою Родину. За мир для своих детей. За нас с вами, - отметил губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним: ранее глава региона прибыл в ДНР, чтобы обсудить участие Мурманской области в восстановлении мирной жизни на Донбассе. В Донецке он попал вместе с делегацией под массовый обстрел, но все обошлось.

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