За неделю в Мурманской области коронавирус подхватили 137 человек

С начала пандемии коронавирус подхватили 135 373 человека.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Оперативный штаб Мурманской области опубликовал статистику по коронавирусу за неделю.
Выявлено 137 новых случаев заболевания, больше всего зараженных приходится на Мурманск (+101, всего 66672).
С начала пандемии коронавирус подхватили 135 373 человека. Умерли от опасной инфекции 3339 человек.
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