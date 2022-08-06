За неделю в Мурманской области коронавирус подхватили 137 человек

С начала пандемии коронавирус подхватили 135 373 человека. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперативный штаб Мурманской области опубликовал статистику по коронавирусу за неделю.

Выявлено 137 новых случаев заболевания, больше всего зараженных приходится на Мурманск (+101, всего 66672).

С начала пандемии коронавирус подхватили 135 373 человека. Умерли от опасной инфекции 3339 человек.

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