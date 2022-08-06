В Мурманске на детской площадке ребенок получил травму из-за торчащей проволоки

Схватившись за один из канатов, ребенок повредил себе ладонь до крови. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске на детской игровой площадке, что находится в Первомайском округе города, пострадал ребенок.

- Юный северянин залез на один из игровых объектов, где есть канат. Конечно, во время игры вряд ли маленькие дети замечают такие незаметные вещи, как торчащие проволоки. Схватившись за один из таких канатов, ребенок повредил себе ладонь до крови, - рассказали в паблике "Мурманск" (18+).

Напомним: В Ковдоре испортили две детские площадки. Родителей просят чаще проводить с детьми беседы о поведении в общественных местах

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