В Ленинском округе Мурманска построят два девятиэтажных дома для учителей и врачей

В Ленинском округе Мурманска появится две новых девятиэтажки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ленинском округе Мурманска появится две новых девятиэтажки. Квартиры в них предоставят специалистам, в которых нуждается Заполярье, то есть врачам и учителям.

О планах на строительство домов сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабщевич. Возводить первое здание собираются в 2023 году, контракт уже заключен.

Во дворах будущих домов благоустроят зоны отдыха, детские и спортивные площадки, парковочные места.

Напомним: в Мурманске появится новый жилой дом на улице Бондарной. Его обещают построить до конца 2023 года.

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